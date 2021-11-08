Подрядчик Орловского онкодиспансера угодил в «черный список»

В реестр недобросовестных поставщиков его внесла антимонопольная служба.

Как сообщает Орловское УФАС России, арбитражный суд подтвердил законность внесения очередного подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Как уточнили в антимонопольной службе, речь идет о компании «Промпроектстрой», которая по суду пыталась добиться признания незаконными действий сотрудников этого ведомства. Сообщается, что в апреле 2020 года компания заключила контракт с казенным учреждением «Орелгосзаказчик».

Она должна была выполнить проектно-изыскательские работы на с строительство хирургического корпуса бюджетного учреждения здравоохранения «Орловский онкологический диспансер». Цена контракта составила 6,942 миллиона рублей. Однако, как уверяют в Орловском УФАС, компания не исполнила принятые на себя обязательства. В результате в апреле уже 2021 года заказчик в одностороннем порядке контракт разорвал, а информацию о своем деловом партнере направил антимонопольщикам.

В УФАС была создана специальная комиссия, которая изучила жалобу. Она пришла к выводу, что указанную выше компанию следует включить в реестр недобросовестных поставщиков. Соответствующее решение было вынесено минувшим летом. Оно и было оспорено в судебном порядке. Однако областной арбитраж отказал в удовлетворении заявленных истцом требований. По его мнению, нет никаких оснований для признания действия антимонопольщиков незаконными и отмены решения о включении подрядчика в РНП.

ИА «Орелград»