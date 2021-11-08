В Орле планируют облагородить еще три улицы

На Карачевской, Гостиной и Пушкина заменят травмайные пути.

Управление капитального строительства выступил заказчиком проектно-изыскательских работ, который необходим для масштабного обновления трех улиц — Карачевской, Гостиной и Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Победителю аукциона необходимо будет выполнить работы к 30 ноября 2022 года. Стоимость контактра составляет 12 миллионов 850 тысяч рублей.

«Помимо традиционной замены асфальтового полотна, устройства пешеходных и велодорожек и облагораживания зелёной зоны ремонт включит в себя и замену трамвайных путей», — сообщает мэрия.

Отметим, что практически все последние попытки облагородить орловские улицы оканчивались скандалами и многочисленными претензиями к качеству работ.

ИА «Орелград»