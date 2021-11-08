Во время «длинных выходных» в Орле участились кражи дорогого алкоголя

8.11.2021 | 10:51 Новости, Происшествия

Росгвардия пресекла более десяти краж за одну неделю.

Многие жители Орла попались на попытке украсть дорогой алкоголь из супермаркетов и торговых центров. В течение «длинных выходных» количество подобных инцидентов резко увеличилось.

«С начала текущей недели сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области более 20 раз выезжали по сигналам кнопок тревожной сигнализации на объекты в Орле и области. Основной причиной прибытия росгвардейцев стали кражи в супермаркетах и торговых центрах. Правоохранители задержали порядка 10 местных жителей, не оплативших товары на кассе. Чаще всего орловцы пытали вынести из торговых заведений дорогостоящие алкогольные напитки. Задержанных злоумышленников наряды Росгвардии передали в отделы полиции для уточнения обстоятельств каждого прецедента», — сообщила пресс-служба Росгвардии.

К примеру, за вчерашний день было задержано двое злоумышленников, которые «промышляли» в супермаркетах Северного и Железнодорожного районов. Неоплаченный товар, в свою очередь, возвращался работникам торговых заведений.

ИА «Орелград»

 

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