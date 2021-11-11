Американский футбол аккредитуют в Орле

Процедуру аккредитации проведут областные власти.

Управление физической культуры и спорта Орловской области объявило о проведении государственной аккредитации региональных спортивных федераций по виду спорта «Американский футбол». Успешно прошедшая эту процедуру организация получит статус региональной спортивной федерации. Заявления о государственной аккредитации областное управление будет принимать от соискателей по 30 ноября 2021 года.

В Орле еще в 2015 году была зарегистрирована «Региональная общественная организация «Федерация американского футбола Орловской области». Однако, по данным информационного ресурса «РБК Компании», по состоянию на текущий момент она числится ликвидированной. Тем не менее, американский футбол в Орле живет, о чем свидетельствует соответствующее сообщество в социальных сетях.

Так, в конце октября текущего года орловские энтузиасты развития этого вида спорта объявили о наборе в мужскую и женскую команды по американскому футболу. Согласно объявлению, занятия проходят на стадионе «Ледовой арены на Наугорке (Наугорское шоссе, 82) по вторникам и четвергам с 19.00 до 21.00 часа и на поле лицея №32 (ул. Пушкина, 80) по воскресеньям с 14.00 до 16.30 часов. Команда носит говорящее название «Eagles», что в переводе с английского языка означает «орлы».

В этом году «орлы» не раз выступали за брянский «Спартак». Например, в октябре спортивный сезон был завершен сражением за Кубок Калужской области. «Орлы» боролись за него как раз в составе брянского «Спартака». В целом орловские представители американского футбола в соцсетях отмечают, что для них «это был отличный и насыщенный год, полный далеких и интересных выездов, напряженных матчей, побед и поражений». Попутно они напоминают о наборе в команду и призывают всех желающих «попробовать свои силы в этом незабываемом виде спорта».

ИА «Орелград»