Арбитражный суд Орловской области сэкономил миллиард группе Metallica

11.11.2021 | 13:14 Закон и порядок, Культура, Новости

В иске орловца Ивана Хохлова найдено десять нарушений требований.

Арбитражный суд Орловской области воздержался от рассмотрения иска Ивана Хохлова к американской группе «Металлика». Поводов для такого решения было найдено более чем предостаточно — десять.

В основном они связаны с тем, что Хохлов не приложил к иску необходимые документы. Также нет информации о том, что он оплатил пошлину. И самое важное — не понятно, почему именно арбитражный суд Орловской области должен рассматривать иск к американский группе. Кстати, ответчику копию иска так никто и не отправил.

Ранее «Орелград» сообщал о жителе нашего города, который потребовал взыскать миллиард долларов с одной из самых известных металл-групп. По его словам, он является истинным автором всех песен и альбомов «Металлики».

ИА «Орелград»

 

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