«Дорожная служба» отбилась от исков поставщика

Деловой партнер требовал взыскать с госпредприятия неустойку.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел сразу два однотипных иска, которые нижегородская компания «Арбитр-НН» подала к государственному унитарному предприятию Орловской области «Дорожная служба». В обоих случаях истец просил о взыскании неустойки. Так, в первом иске фигурировала сумма чуть менее 110 тысяч рублей. Как установил суд, ранее по результатам процедуры закупки между ГУП «Дорожная служба» и «Арбитр-НН» был заключен договор на поставку запасных частей для асфальтобетонного завода. Его цена была установлена в размере 2,7 миллиона рублей.

После заключения договора поставщик обратился к ответчику с требованием об оплате аванса. «Дорожная служба» ответила, что условиями договора предусмотрен срок поставки товара, а срок оплаты аванса не определен. В связи с этим ГУП согласился оплатить товар только после его поставки. Предприятие как в воду глядело — запасные части в установленный договором срок не были поставлены. После этого «Дорожная служба» заявила об одностороннем отказе от исполнения договора.

Впрочем, у истца имеется своя версия на этот счет – поставщик не стал отгружать товар без аванса. Посчитав решение «Дорожной службы» необоснованным, истец ранее обратился с другим иском и выиграл. Арбитраж признал тогда односторонней отказ от исполнения договора недействительным. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу 31 мая 2021 года. Ссылаясь на выводы того суда, поставщик начислил ответчику неустойку за невыплату аванса и уже в новом суде потребовал взыскать ее с «Дорожной службы». Однако в удовлетворении данного искового заявления было отказано.

Во втором случае события развивались аналогично, только предметом поставки был корпус для асфальтобетонного завода, а сумма начисленной неустойки составила около 60 тысяч рублей. Как и в предыдущем случае, «Дорожная служба» в одностороннем порядке отказалась от контракта, не пожелав заплатить аванс, а затем этот отказ был признан судом недействительным. Однако и во взыскании неустойки суд, как и в предыдущем случае, истцу отказал.

ИА «Орелград»