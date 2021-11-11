Окружным депутатам разрешили иметь до пяти помощников

«Пригородный» парламент продолжает формировать свою структуру.

Орловский окружной Совет народных депутатов, первый в истории созыв которого был всенародно избран в сентябре 2021 года, продолжает формировать свой устав и свою структуру. На очередном заседании парламентарии приняли положение о собственных помощниках. Документ определяет правовые основы деятельности тех граждан, которые будут помогать нардепам при выполнении ими обязанностей в избирательном округе. Как следует из постановления, это может быть правовая, экспертная, аналитическая, консультационная или организационно-техническая помощь.

Согласно установленным правилам, депутат окружного Совета самостоятельно определяет необходимое ему количество помощников и набирает их. Однако ему нельзя выходить за установленные лимиты — помощников должно быть не более пяти человек. Еще одно важное обстоятельство – трудиться эти люди должны на общественных началах. Единственным их начальником является сам депутат, ответственность они несут именно перед ним.

Помощники получат соответствующие удостоверения. Им запрещено использование своего статуса в личных интересах, а также в целях, не отвечающих интересам избирателей округа. Кроме того, помощникам нельзя выступать в средствах массовой информации, на собраниях и заседаниях от своего имени или от имени депутата окружного Совета, если только такое право не делегировано им официально депутатом.

В обязанности помощника входят встречи с гражданами и организация приема избирателей в округе, оказание помощи парламентарию в контроле за рассмотрением обращений граждан и ведение учетной документации, подготовка встреч депутата с избирателями в трудовых коллективах и по месту жительства, а также «выполнение иных поручений, связанных с деятельностью в избирательном округе».

Помощниками не могут быть назначены чиновники любого уровня и ранга, а также граждане, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, имеющими непогашенную или неснятую судимость. Кстати, в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении помощника депутата окружного Совета его полномочия прекращаются досрочно. В случае призыва на военную службу помощнику также придется досрочно сдать свое удостоверение.

ИА «Орелград»