Орловщина после ковидного года потеряла 4500 работников

Орелстат оценил текущую численность рабочей силы в Орловской области.

В Орловской области в январе-августе 2021 года общая численность работников крупных, средних, некоммерческих и малых предприятий и организаций всех форм собственности составила 198,7 тысячи человек. По подсчетам Орелстата, она уменьшилась по сравнению с январем-августом 2020 года на 4,5 тысячи человек, или на 2,2 процента. Также сообщается, что в августе 2021 года в общей численности работающих на предприятиях 154,4 тысячи человек, или 78,5 процента, составляли штатные работники.

Отметим, что в приведенную статистику не входят представители малого бизнеса, учет по ним ведется отдельно. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в орловских организациях привлекалось еще 6000 человек. В целом в Орловской области, согласно итогам проведенного обследования, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июле-сентябре 2021 года составила 356,7 тысячи человек.

Аналитики при этом подсчитали, что из них 340,9 тысячи человек были реально заняты в экономике Орловской области. Оставшиеся 15,7 тысячи жителей региона не имели трудового занятия, но активно его искали. Они были готовы приступить к работе в течение недели, если бы таковую нашли. Кстати, в соответствии с методологией Международной Организации Труда, такие граждане классифицируются как безработные.

ИА «Орелград»