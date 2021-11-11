Орловские пожарные спасли шесть человек из горящей двухэтажки

Предположительно, пожар произошел из-за короткого замыкания.

Сегодня ночью пожарным удалось спасти шесть человек, которые могли пострадать при возгорании жилого дома на переулке Орлицкий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 04.34. Горела «однушка» двухэтажного жилого дома. Сгорели кухня и коридом.

Жертв удалось избежать. Усилиями сотрудников МЧС шесть человек было спасено и восемь эвакуировано. Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электрооборудования.

ИА «Орелград»