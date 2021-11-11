Орловские журналисты потребуют с Клычкова ответа о судьбе ливенского моста

Ранее губернатор проболтался в инстаграме об очередном инфраструктурном провале — строительстве переправы через реку Сосна.

Издание «Орелтаймс» направило официальный запрос в правительство Орловской области о судьбе переправы через реку Сосна в Ливенском районе.

«Сколько из 280 млн рублей по муниципальному контракту уже успел освоить ООО «Ремспцмост»? Был ли выдан аванс, в каком объёме и на что он пошёл? Когда будет выбран новый подрядчик? Сдвинутся ли сроки сдачи?», — задают журналисты неудобные вопросы.

Строительство переправы через реку Сосна — это довольно крупный и очень важный проект, соединяющий два района. И он был доверен компании «Ремспецмост» — подрядчикам, которые сначала некачественно отремонтировали мост «Дружба», а потом и вовсе провалили ремонт Красного моста в самом центре областной столицы.

По словам депутата Виталия Рыбакова, подрядчики взяли 58 миллионов рублей в качестве авансового платежа, а после бросили стройку. Однако, официально эту информацию еще не подтверждали.

Руководство региона долгое время игнорировало эту тему, но в одном из недавних инстаграм-эфиров Андрей Клычков, общаясь с жителями, проболтался о том, что «у нас и ещё один мост остался без подрядчика, в Ливенском районе».

Ожидается, что ответ на официальный запрос должен пролить свет на судьбу проекта стоимостью 280 миллионов рублей.

ИА «Орелград»