Строительство орловского «Титаника» возобновят в следующем году

Объем финансирования — 3,164 миллиарда в течение трех лет.

Сенатор Совета Федерации Василий Иконников сообщил на своей странице «Инстаграма» о том, что строительство многофункционального медицинского центра Орловской областной клинической больницы возобновится в следующем году.

Это стало возможным благодаря внесению поправок в федеральный бюджет. Орловская область получит более трех миллиардов рублей на окончание долгостроя. Деньги будут выделяться на протяжении трех лет.

«Многофункциональный медицинский центр Орловской областной клинической больницы будет достроен. Работы начнутся в 2022 году. Правительство РФ внесло наш медцентр в перечень поправок ко второму чтению федерального бюджета с объемом финансирования 3 164 млн.руб. (910 млн. руб на 2022 год; 1 820 млн.руб. на 2023 год и 434 млн.руб на 2024 год)», — сообщил сенатор.

Ранее «Орелград» сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита в Орел назвал «позором» ситуацию с недостроенным медицинским объектом. Через некоторое время он дал поручение правительству проконтролировать достройку объекта.

ИА «Орелград»