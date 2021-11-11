В Орле на время нейтрализовали грозу «Пятерочки»

За решетку отправлен серийный вор, обчищавший полки сетевых магазинов.

Вступил в законную силу и уже обращен к исполнению обвинительный приговор, который минувшим летом вынес Заводской районный суд города Орла. Он рассмотрел уголовное дело гражданина, который ранее отбывал наказание за несколько краж, в том числе хищение оружия и боеприпасов. В 2016 году приговором Орловского районного суда он был отправлен за решетку на 4 года. Однако в Липецкой области, где орловец отбывал наказание, суд отнесся к нему со снисхождением и освободил его условно-досрочно.

Из исправительной колонии общего режима орловец вышел на 1 год и 7 месяцев раньше положенного срока. Дальнейшие события показали, что выпускать этого человека досрочно вряд ли следовало. Пребывание в исправительной колонии явно не поставило его на путь исправления, так как недавно на него в Орловской области было заведено 13 уголовных дел о кражах и одно – о грабеже. Кроме того, уже после освобождения из колонии он не раз становился фигурантом административных дел, возбужденных за мелкое хищение.

Как следует из очередного приговора, объектом своих посягательств орловец выбирал магазины. Причем это, как правило, были магазины, работающие под брендами федеральных торговых сетей. Было установлено, что подсудимый похищал различные товары в «Магнитах», «Пятерочке» и «Перекрестке». В шести случаях ему удалось сделать это незаметно, в остальных случаях его ловили на выходе бдительные работники магазинов. Поэтому часть преступлений была квалифицирована как покушение на кражу, а одно – как грабеж.

Список похищенных товаров отличался разнообразием. Добычей воришки, например, были комплекты постельного белья, шампуни и бальзамы-ополаскиватели, которые он воровал в достаточно большом количестве, кофе, наборы конфет, освежители воздуха и другое. Похищенное злоумышленник обычно прятал под одеждой или в принесенном с собой рюкзаке, после чего пытался пройти мимо кассы незамеченным. По совокупности преступлений суд приговорил данного гражданина к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»