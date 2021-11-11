В Орле открыли пункт вакцинации в Дворце пионеров

11.11.2021 | 15:00 Медицина, Новости

Посетителей запускают с заднего двора.

Во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина все-таки открылся большой центр вакцинации от коронавируса.

«Сегодня его посетила исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Орловской области Татьяна Крымова. Вход в пункт вакцинации находится с тыльной стороны здания, через запасной выход. Сам пункт находится в отдельном помещении и никак не соприкасается с помещениями, где занимаются дети. Потоки полностью разделены», — сообщает пресс-служба губернатора.

Изначально сообщалось, что большой пункт вакцинации должен быть открыт в среду. Вчера он не открылся, но появилась информация о том, что на следующей неделе будет открыто как минимум три новых пункта в разных районах города.

Пункт будет работать ежедневно с 9.00 до 20.00. В воскресенье – укороченный день, с 9.00 до 16.00.

ИА «Орелград»

 

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования