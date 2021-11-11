В Орле открыли пункт вакцинации в Дворце пионеров

Посетителей запускают с заднего двора.

Во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина все-таки открылся большой центр вакцинации от коронавируса.

«Сегодня его посетила исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Орловской области Татьяна Крымова. Вход в пункт вакцинации находится с тыльной стороны здания, через запасной выход. Сам пункт находится в отдельном помещении и никак не соприкасается с помещениями, где занимаются дети. Потоки полностью разделены», — сообщает пресс-служба губернатора.

Изначально сообщалось, что большой пункт вакцинации должен быть открыт в среду. Вчера он не открылся, но появилась информация о том, что на следующей неделе будет открыто как минимум три новых пункта в разных районах города.

Пункт будет работать ежедневно с 9.00 до 20.00. В воскресенье – укороченный день, с 9.00 до 16.00.

ИА «Орелград»