В Орле суд закрыл дело о вымогательстве денег в автошколе

Мужчина выпрашивал у ученика деньги под предлогом успешной сдачи экзамена.

В Орловской области рассмотрено уже не первое в этом уголовное году дело в отношении инструктора школы вождения. В данном случае материалы были направлены в Северный районный суд города Орла. Подсудимого обвиняли в мошенничестве. Как следует из материалов, ранее он был принят на работу в частную автошколу областной столицы и назначен на должность мастера производственного обучения вождению. Одним из видов деятельности этой компании в соответствии с ее уставом является обучение водителей автотранспортных средств.

В частности, подсудимый должен был «формировать у обучающихся профессиональные знания, навыки и умения в соответствии с требованиями квалификационной характеристики водителя». Также в его функции входила организация подготовки обучающихся к сдаче квалификационных экзаменов в Госавтоинспекции. Интересно, что должностной инструкцией для этого учителя было предусмотрено «формирование у обучающихся высоких моральных, трудовых и нравственных качеств».

В этом отношении пример он показал плохой. В основу уголовного дела легло заявление одного из учеников, который проходил обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». Как установили следствие и суд, инструктор заявил ему, что него налажены доверительные отношения с должностными лицами отделения №1 регистрационно-экзаменационной работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Орловской области. Вводя ученика в заблуждение, он пообещал содействие в успешной сдаче квалификационного экзамена.

При этом, как посчитал суд, автоинструктор «знал и намерено скрывал, что не сможет выполнить данные обязательства в силу невозможности оказания такого содействия». Иными словами, с точки зрения права он взял на себя обязательства, которые фактически не намеревался выполнить. Однако учитель за свою услугу потребовал деньги. Ученик сделал вид, что согласился, а сам обратился в службу собственной безопасности регионального УМВД.

В дальнейшем ученик действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, а сделка проводилась под контролем полицейских. После передачи денег, 16 тысяч рублей, инструктора автошколы задержали. Дело на него завели по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество). Свою вину он признал сразу. Закончилось все тем, что следователь подал в суд ходатайство о прекращении уголовного дела. В результате обвиняемому была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тысяч рублей, а от уголовной ответственности он был освобожден.

ИА «Орелград»