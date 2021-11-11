В Орловской области не нашли онлайн-сутенеров

Поиски владельцев сомнительного сайта не принесли результата.

Как сообщает пресс-служба Покровского районного суда Орловской области, удовлетворено административное исковое заявление местного прокурора. Интернет-ресурс сомнительного содержания был выявлен в рамках прокурорского мониторинга. Это оказался сайт с информацией об оказании интимных услуг за определенную плату, что в нашей стране запрещено.

Доступ был свободным. Зайти на сайт мог любой, включая несовершеннолетних. Уже само по себе это создает угрозу для общества. Информация на сайте распространялась бесплатно, но на нем был опубликован прейскурант цен на интимные услуги. Кроме того, страницы сайта были снабжены фотографиями «работниц» и краткими справками о них. Найти интернет-сутенеров не удалось. Из исков следует, что были предприняты меры по установлению владельцев «интимного» сайта, но положительных результатов они не дали.

Ресурс зарегистрирован за рубежом, а доступа к такой информации у наших правоохранителей нет. Между тем, как установила прокуратура, информация, размещенная на сайте, «склоняет к совершению преступных действий и правонарушений, что запрещено законом». Суд с этим мнением согласился и пришел к выводу, что данная информация подлежит признанию запрещенной к распространению в РФ. Кстати, сейчас на рассмотрении этого же суда находятся еще несколько аналогичных исков.

ИА «Орелград»