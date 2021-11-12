Эксперты оценили состояние «мусорной» инфраструктуры в Орле

Общее состояние полигонов в регионе признано неудовлетворительным.

Как уже писал «Орелград», в Орловской области правительство региона в новой редакции утвердило государственную программу «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО)». Объем ее финансирования превысит 2,4 миллиарда рублей, а ее действие рассчитано по 2026 год включительно. В паспорте программы описано текущее состояние дел в отрасли. Прежде всего, авторы информируют, что «для Орловской области приоритетным направлением действий в сфере обращения с отходами является повышение объемов извлекаемого из отходов вторичного сырья путем их сортировки и организации переработки».

В целом общее состояние полигонов твердых коммунальных отходов в Орловской области оценено как неудовлетворительное. В соответствии с данными территориальной схемы в области обращения с отходами, среднегодовые значения (за период 2015-2017 годов) количества образования ТКО и подобных им отходов составили: ТКО IV класса опасности – 58 600 тонн в год, ТКО V класса опасности – 24 200 тонн в год.

Система сбора и накопления отходов в Орловской области состоит из сбора отходов в многоквартирных домах и домах частной застройки, отходов на открытых контейнерных площадках общественного пользования, отходов в частном жилом секторе бесконтейнерным способом, муниципальных отходов объектов социальной инфраструктуры и хозяйствующих субъектов, а также отходов промышленных предприятий. На момент старта программы доля использованных отходов I класса опасности составляла 52,4 процента, обезвреженных — 26,35 процента. Доля использованных и обезвреженных отходов II класса опасности составляла соответственно 37,76 и 40,11 процента, III класса – 0,41 и 99,05 процента, IV класса – 67,5 и 6,31 процента, V класса опасности – 81,87 и 0,25 процента.

Согласно приведенным данным, в 2016 году в эксплуатацию был введен объект обработки ТКО оператора «Экоград» (Урицкий район), в 2018 году – объекты обработки ТКО операторов «ЭкоСити» (город Орел), «ЭкоПласт» (город Ливны) и «Русресурс» (Мценский район). Вместе с тем в 2018 году была завершена эксплуатация не включенного в государственный реестр объекта размещения отходов, расположенного в Орле на улице Итальянской.

«В настоящее время объект размещения ТКО (полигон захоронения) в Мценском районе («Русресурс», мощность объекта – 40 тысяч тонн/год, вместимость – 840 тысяч тонн) находится в стадии строительства, — следует из паспорта программы. — Ввод в эксплуатацию указанного объекта планируется осуществить в 2022 году. В 2023 году «Русресурс» планирует ввести в эксплуатацию объекты обработки и захоронения ТКО в Новосильском районе (мощность мусоросортировочного комплекса – 40 тысяч тонн в год, мощность полигона захоронения ТКО – 23,4 тысячи тонн в год, вместимость объекта – 233,99 тысячи тонн)».

ИА «Орелград»