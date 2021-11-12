Комиссия по этике депутатов создана в Орле

Вершить судьбы окружных парламентариев будут пять человек.

Принято решение о создании комиссии Орловского окружного Совета народных депутатов по депутатской этике. Напомним, ранее данный парламент носил наименование «Орловский райсовет», но сменил статус и название в связи с реорганизацией Орловского района в Орловский муниципальный округ. На предыдущем заседании нового парламента было утверждено положение о депутатской этике. А на новом заседании принято решение о создании комиссии по депутатской этике. В ее состав вошли пять человек: депутаты Олег Белкин, Анна Быкова, Алексей Зайцев, Александр Рязанский и Людмила Шадрина.

Комиссия будет рассматривать жалобы и обращения на предварительном этапе. Окончательное слово о наказании парламентария будет выноситься на заседаниях окружного Совета. Кстати, предметом рассмотрения комиссии не могут быть вопросы, связанные с этикой личной жизни депутата или его служебной деятельностью, его отношениями с общественными организациями и партиями, а также его позицией, выраженной при голосовании.

В то же время проверке подлежат обвинения депутата в поступках, порочащих репутацию окружного Совета. Если факт неэтичного поступка подтвержден, то депутат обязан публично признать некорректность своих высказываний и принести извинения тем, кого задел. Как было отмечено выше, решение о применении мер воздействия к нардепу принимает окружной Совет. Для этого необходимо набрать при голосовании простое большинство голосов. Депутат обязан исполнить решение в течение 30 дней. При этом у него есть право обжаловать вынесенное против него решение в судебном порядке.

Что касается мер воздействия, то их список также уже утвержден парламентариями. Это могут быть: осуждение поведения депутата; оглашение на заседании окружного Совета фактов, связанных с нарушением правил депутатской этики; информирование через СМИ избирателей по факту нарушения депутатом правил этики; направление материалов проверки в правоохранительные органы в случаях, если в действиях депутата усматриваются признаки совершения им преступления или административного правонарушения.

ИА «Орелград»