Молодой мценский водитель сбил пешехода насмерть

12.11.2021 | 12:57 Новости, Происшествия

Покойная переходила дорогу в неположенном месте.

Вчера вечером 18-летний водитель сбил насмерть 56-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте, сообщила пресс-служба УГИБДД.

Трагедия произошла в 20.15 во Мценске. 18-летний парень ехал на «Ладе Гранте» по улице Тургенева и в районе дома № 150 он сбил женщину.

Пешеход погибла на месте до приезда скорой помощи. Перейти проезжую часть она решила в неположенном месте, несмотря на то, что рядом находился пешеходный переход.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования