Молодой мценский водитель сбил пешехода насмерть

Покойная переходила дорогу в неположенном месте.

Вчера вечером 18-летний водитель сбил насмерть 56-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте, сообщила пресс-служба УГИБДД.

Трагедия произошла в 20.15 во Мценске. 18-летний парень ехал на «Ладе Гранте» по улице Тургенева и в районе дома № 150 он сбил женщину.

Пешеход погибла на месте до приезда скорой помощи. Перейти проезжую часть она решила в неположенном месте, несмотря на то, что рядом находился пешеходный переход.

ИА «Орелград»