Очередная отставка в орловском правительстве — Юрий Мишустин

Выпускник Высшей школы КГБ не будет работать под руководством генерала Ивановского.

Юрий Мишустин, глава департамента надзорной и контрольной деятельности правительства Орловской области, подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили «Орловские новости» со ссылкой на свои источники в облправительстве. Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области, подтвердил эту информацию изданию «Орелтаймс».

Выпускник Высшей школы КГБ СССР, ранее возглавлявший орловское отделение главного управления Центробанка по ЦФО, был назначен на должность главы департамента в 2018 году. Среди вопросов, которые он курировал, была работа с обманутыми дольщиками. Отметим, что Мишустин подчинялся зампреду правительства по развитию инфраструктуры. Недавно на эту должность был назначен генерал Владимир Ивановский.

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ИА «Орелград»