Орловец представился сотрудником ФСБ и устроил «пьяные покатушки»

Хронологию событий памятного дня пришлось восстанавливать в суде.

Решение по уголовному делу о повторной пьяной езде вынес Ливенский районный суд Орловской области. Перед ним предстал местный житель, который ранее уже дважды был осужден по уголовной статье за повторную пьяную езду. В третий раз он попался пьяным за рулем в декабре 2020 года. Как пояснил в суде сотрудник полиции, выступивший в качестве свидетеля, машина подсудимого привлекла внимание наряда ДПС потому, что она двигалась посередине дороги.

За ней была организована погоня, так как водитель сигналы полицейских проигнорировал и продолжил движение. Впрочем, вскоре он не справился управлением и съехал в левый кювет. Его сразу отстранили от управления автомобилем, так как было видно, что мужчина сильно пьян. Оказалось, что буквально за несколько минут до встречи с полицейскими этот же водитель едва не устроил ДТП. При повороте на главную дорогу с второстепенной он на своем автомобиле подрезал легковушку.

Аварии удалось избежать только чудом. Примечательно, что пьяный водитель не стал сразу убегать с места происшествия. Он остановился и дождался, пока к нему не подойдут водитель и пассажиры подрезанной им легковушки. Они были возмущены, виновник же инцидента спокойно общался с ними через открытое стекло водительской двери. Вылезать из салона своего автомобиля он не стал. Со слов свидетелей, в ответ на замечание о том, что он пьян, водитель заявил им, что является сотрудником ФСБ, и это его якобы оправдывает. Собеседники ему не поверили, после чего «обиженный» недоверием водитель завел двигатель и все-таки сбежал с места происшествия.

Кстати, в суде он рассказал свою версию, которая, конечно, во многом отличалась от версий свидетелей. Он объяснил, что за руль сел нетрезвым исключительно в силу обстоятельств. Дескать, дома за обедом выпил рюмку наливки, и только после этого вспомнил, что забыл слить воду из системы охлаждения принадлежащего ему экскаватора. Сам экскаватор находился в другой деревне на ремонте. Поскольку ударил мороз, мужчина опасался, что двигатель машины может выйти из строя. Словом, в путь он отправился ради спасения экскаватора.

Описанных свидетелями «приключений» он подтвердить не смог. С его слов выходило, что это окружающие вели себя неправомерно и даже агрессивно по отношению к нему. Сначала на дороге к нему пристали какие-то люди, обвинившие его в том, что он чуть не устроил аварию, а затем без всякой видимости прицепились сотрудники полиции. Все было бы хорошо, если бы не скользкая дорога, из-за которой его автомобиль скатился в кювет. Оценив все показания и свидетельства, суд приговорил «сотрудника ФСБ» к лишению свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на два с половиной года лишили водительских прав.

ИА «Орелград»