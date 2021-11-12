Прокурор Малкин нашел нарушения в Шаховской колонии

Начальнику колонии объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушения закона.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин, проверяя работу Шаховской колонии, нашел нарушения требований законодательства о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных, факты нарушения режима отбывания наказания, а также ненадлежащего проведения воспитательной работы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В проверке также принял участие уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин.

«Установлены факты применения администрацией учреждения мер ответственности в отношении осужденных без надлежащего учета их предыдущего поведения. Двое осужденных не были обеспечены местами для хранения продуктов питания.

В ходе проверки по фактам выявленных нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического законодательства прокуратурой вынесены 2 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении юридического лица КП-3. Начальнику колонии объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушения закона.

Кроме того, прокурором области в исправительном учреждении проведён личный приём осужденных, отбывающих наказание», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИА «Орелград»