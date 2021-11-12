Шувалов заявил, что почти половина жителей Орловской области уже привиты

48,5%

Почти половина жителей Орловской области уже прошли процедуру вакцинации, сообщил новый и.о. руководителя облздрава Станислав Шувалов во время сегодняшнего онлайн-брифинга с журналистами.

Согласно отчетам орловских чиновников, этот показатель практически равен среднероссийскому — 48,5% и 48,4%. Первую дозу вакцины получили 309 162 человека. Завершили вакцинацию 212 512 человек.

«Вакцинация в существенной степени снижает вероятность заболеть, в еще большей степени снижает вероятность заболеть в тяжелой форме и, тем более, вероятность умереть от новой коронавирусной инфекции», — цитирует Станислава Шувалова пресс-служба губернатора.

Отвечая на вопросы журналистов, Шувалов рассказал о самой большой проблеме орловского здравоохранения. По его словам, это нехватка квалифицированных кадров, особенно — в узких специализациях.

ИА «Орелград»