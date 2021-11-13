Платить налоги в Орле придется по новым декларациям

13.11.2021 | 9:00 Новости, Экономика

Утверждена новая форма декларации по налогу на доходы физических лиц.

Как сообщается на сайте управления ФНС России по Орловской области, утверждена новая форма декларации 3-НДФЛ, а также порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. Новшество в ведомстве объясняют тем, что недавно изменилось само налоговое законодательство. Дело в том, что был повышен налог для богатых. Если раньше все россияне платили государству 13 процентов со своего дохода, то теперь величина НДФЛ повышена до 15 процентов на доходы, превышающие 5 миллионов рублей. Новый порядок начнет действовать с 2022 года, но по нему придется декларировать уже доходы, полученные в 2021 году.

«Общая структура новой формы налоговой декларации в целом осталась прежней, — объясняют в управлении ФНС. — Она была дополнена в части введения единых кодов видов доходов в зависимости от применяемой ставки и налоговой базы по НДФЛ. Напоминаем, что удобнее всего заполнить и отправить декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Тут это можно сделать онлайн без личного посещения инспекции».

Ранее областная налоговая служба сообщила, что в Орловской области налоговые поступления в этом году увеличились в 1,4 раза. За девять месяцев 2021 года в консолидированный бюджет РФ в регионе было собрано более 28,9 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем платежей увеличился на 8,6 миллиарда. Поступления в федеральный бюджет при этом выросли в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. В консолидированный бюджет региона поступило более 19,1 миллиарда рублей налогов с превышением прошлогоднего показателя на 31,9 процента.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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