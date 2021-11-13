В Орле чиновников обязали заплатить за прошлогоднюю уборку парков

Целый год чиновники отказывались принять давно выполненные работы.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск одной из местных предпринимательниц к властям города. Интересы властей областной столицы в судебном процессе отстаивали муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Как следует из материалов дела, 14 сентября 2020 года между бизнес-леди и МКУ «УКХ г. Орла» был заключен муниципальный контракт. Подрядчик обязался выполнить работы по санитарному содержанию парков и скверов в городе Орле в соответствии со списком, составленным заказчиком.

Цена контракта составляла 3,017 миллиона рублей, финансирование было предусмотрено за счет средств бюджета города. В соответствии с условиями работы должны были быть выполнены в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта. Подрядчик в конце октября прошлого года представил заказчику акты выполненных на 1,9 миллиона рублей работы, однако чиновники отказались их подписывать. Более того, в начале ноября 2020 года они приняли решение об одностороннем расторжении контракта.

Не согласившись с этим, ИП сначала по суду добилась признания недействительным решения о расторжении контракта. А в новом разбирательстве отсудила плату за выполненные работы. Ответчик свой отказ мотивировал тем, что подрядчик приступил к уборке скверов и парков якобы раньше срока. Однако арбитраж установил, что акты выполненных работ датированы периодом с 14 сентября по 20 октября прошлого года. Согласно контракту, работы должны были быть начаты с даты его заключения, то есть с 14 сентября.

Таким образом, спустя год арбитраж обязал муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» принять работы по уборке городских скверов и парков за период с 14 сентября по 20 октября 2020 года на сумму 1,9 миллиона рублей по муниципальному контракту. Кроме того, с него и с управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла субсидарно взыскана неустойка в размере 69 746 рублей. Истец также просил о взыскании более 700 тысяч рублей упущенной выгоды, но в этой части иска суд отказал.

ИА «Орелград»