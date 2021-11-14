Налоговики проверили кассы в Орле

Проверки коснулись соблюдения законодательства о применении ККТ.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало результаты проверок использования контрольно-кассовой техники (ККТ) в областной столице. Соответственно, проверки проводили сотрудники городской налоговой инспекции. Согласно приведенным данным, всего за 9 месяцев 2021 года было проведено 118 таких мероприятий, к участию в которых привлекались сотрудники правоохранительных органов. Примечательно, что нарушения были выявлены при проведении абсолютно всех проверок.

Так, было вскрыто 93 случая осуществления расчетов при продаже товаров и оказании услуг без применения кассы. Подобное правонарушение карается в рамках статьи 14.5 КоАП РФ. В 12 случаях покупателям были выданы кассовые чеки, на которых не были указаны обязательные реквизиты. Еще в 13 случаях покупателям чеки вообще не выдавались, что тоже является административным правонарушением со стороны продавца.

«В отчетном периоде инспекцией, в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ, вынесено 97 постановлений о привлечении налогоплательщиков к административной ответственности в виде предупреждения», — подчеркнули в региональном управлении ФНС и добавили, что повторное нарушение влечет за собой более суровое наказание. Например, минимальный штраф для должностных лиц составляет 10 тысяч рублей, для юридических лиц – 30 тысяч рублей.

Поскольку переход на повсеместное использование ККТ произошел относительно недавно, проверяющие стараются применять к нарушителям минимально возможные санкции. И все же в текущем году за неприменение ККТ было вынесено пять постановлений о наложении штрафов, причем в одном случае штраф для юридического лица составил вышеуказанные 30 тысяч рублей.

«Следует помнить, что кассовый чек – это полноценный документ, подтверждающий факт осуществления расчета и содержащий сведения о нем, — говорят налоговики. — Он служит формой договора, заключенного между продавцом и покупателем и является основанием для решения вопроса в спорных ситуациях, связанных с приобретением товаров (работ, услуг). Поэтому сотрудники налоговой службы призывают граждан проявлять бдительность при осуществлении покупок либо заказе услуг и требовать от продавцов кассовые чеки, а также проверять наличие на чеках обязательных реквизитов».

ИА «Орелград»