«Одиноких» детей под Орлом стало меньше

Тенденцию к сокращению числа детей-сирот выявили в Ливнах.

Как сообщили в администрации райцентра Ливны, на оперативном совещании в мэрии был обсужден вопрос об устройстве оставшихся без попечения родителей детей в приемные семьи и под опеку. С докладом на эту тему выступила начальник профильного горотдела Татьяна Воробьева. Она рассказала, что за 10 месяцев 2021 года в городе было выявлено пять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Трое из них переданы под опеку, двое — в приемные семьи. Кроме того, в ливенские семьи устроены четверо детей из других районов Орловской области.

«Хотелось бы отметить, что в последние три года количество детей, нуждающихся в устройстве, значительно сократилось, — сказала Татьяна Воробьева. — Ранее в течение года выявлялось до 24-х детей… Устройство детей в семью — один из важнейших показателей оценки эффективности деятельности органов опеки и попечительства. С 2013 года отделом обеспечивается 100-процентное устройство. Фактов отобрания несовершеннолетних из семей таких родителей не было с 2012 года».

В своем докладе Воробьева также упомянула, что в этом году в Ливнах было выявлено и устроено девять совершеннолетних граждан, страдающих психическими расстройствами. Они были признаны судами недееспособными. Трое из них прибыли из других регионов РФ и районов Орловской области.

«На сегодняшний день, на учете в отделе состоят 97 совершеннолетних недееспособных граждан и 88 несовершеннолетних детей: 26 детей-сирот (это дети, чьи родители умерли) и 62 ребенка, оставшихся без попечения родителей (их родители лишены прав, отбывают наказание в местах лишения свободы или признаны недееспособными), — сообщила Татьяна Воробьева. — 41 ребенок воспитывается в 28-и приемных семьях и 46 детей — в 42-х семьях опекунов».

ИА «Орелград»