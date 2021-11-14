Орловцев позвали на работу в уголовно-исполнительную инспекцию

Другие соискатели могут устроиться поварами и прачками.

Управление труда и занятости Орловской области анонсировало проведение ноябрьских ярмарок вакансий. Они будут организованы совместными усилиями работодателей и центров занятости населения в разных районах региона. Список предлагаемых соискателям вакансий достаточно широк и разнообразен. Например, 18 ноября ярмарка пройдет в центре занятости населения Железнодорожного района города Орла. На ней будут предложены вакансии ФКУ Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Орловской области.

«Работодателю требуется два десятка младших инспекторов отделения безопасности на зарплату 27-33 тысячи рублей, — пояснили в управлении труда и занятости. — В тот же день аналогичное мероприятие запланировано в Покровском районе. В местном центре занятости населения вакансии предоставят муниципальное автотранспортное предприятие, а также два крупных предприятий промышленности и сельского хозяйства — «Пневмоаппарат» и «Агрогард-Орел».

В Верховье вакансии на ярмарке предложат сразу три компании. Работники требуются потребительскому обществу «Возрождение», молочно-консервному и комбикормовому заводам. Желающие смогут получить должности экономиста, слесаря-ремонтника, укладчика-упаковщика, транспортерщика, лаборанта, завлабораторией, повара и кухонного рабочего.

«24 ноября общества с ограниченной ответственностью торговая сеть «Мираторг-Курск» и «Брянская мясная компания» будут набирать ветврачей, операторов прачечной, трактористов, животноводов, контролеров и других работников в центре занятости населения Шаблыкинского района, — добавили в областном управлении. — 25 ноября центр занятости населения Урицкого района проведет ярмарку вакансий для местного молокозавода и конно-спортивной школы».

Согласно официальным данным, в 2021 году в регионе проведено уже 76 ярмарок вакансий, участие в которых приняли свыше 2000 человек. Более 200 работодателей представили на ярмарках 2,3 тысячи вакансий. В целом за три последних года благодаря ярмаркам вакансий нашли работу около 900 орловцев.

ИА «Орелград»