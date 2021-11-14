В Орле незаконно применили лазер

Владельца салона красоты оштрафовали за «неправильную» эпиляцию.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению индивидуального предпринимателя из Татарстана к Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Орловской области. Бизнесмен, которому принадлежит салон красоты в Орле, просил признать незаконным вынесенное в отношении него постановление по делу об административном правонарушении и отменить его.

Из материалов следует, что оспариваемым постановлением ИП был привлечен к административной ответственности по ст.6.28 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей. Вина его выразилась в том, что он допустил использование в предпринимательской деятельности (студии лазерной эпиляции в Орле) медицинское изделие, незарегистрированное в установленном порядке, а именно лазерный аппарат «DF Laser Hybrid». Тем самым, по мнению сотрудников надзорного органа, он нарушил «Правила государственной регистрации медицинских изделий», утвержденные в 2012 году постановлением правительства РФ.

С наказанием предприниматель не согласился. В своем иске он указал, что спорное оборудование не являлось медицинским изделием, поскольку «его применение не направлено на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию». По его словам, указанный лазерный аппарат может использоваться только в салонах красоты для проведения немедицинских косметических процедур – эпиляции.

Он также заявил, что в салоне красоты не оказывает медицинские услуги, поскольку деятельность по удалению волос относится к парикмахерским и косметическим услугам, оказываемым организациями коммунально-бытового назначения. Однако Росздравнадзор исковые требования не признал. Представители ведомства пояснили, что приказом Минздрава России в 2017 году был утвержден перечень медицинских услуг, в число которых входит и услуга под кодом «Проведение эпиляции». Исследовав представленные доказательства и заслушав представителей сторон, арбитражный суд оставил иск без удовлетворения, признав правоту надзорного органа.

ИА «Орелград»