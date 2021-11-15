Орловская область освоила менее четверти средств, выделенных на нацпроекты по здравоохранению

Департамент здравоохранения совместно с Минздравом РФ пока не могут найти вертолет для Орловской области.

На данный момент наш регион освоил всего 23% средств, выделенных федеральным центром на нацпроекты по здравоохранению. Эта информация была озвучена сегодня на заседании областного правительства.

Одна из причин столь низкого показателя – проблемы с поиском вертолета, который нужно приобрести:

«В первую очередь это реализация части нацпроекта по санитарной авиации, где сейчас ведем активную работу с Минздравом России, для того, чтоб все-таки найти свободный борт для того, чтобы здесь законтрактоваться и начать реализацию этого момента», — рассказал Станислав Шувалов, и.о. руководителя департамента здравоохранения.

Кроме этого, возникли проблемы с подрядчиком, который должен поставить медицинское оборудование в больницу имени Семашко. В настоящий момент главврач больницы работает в этом направлении, чтобы принять и оплатить оборудование.

Также Шувалов сообщил, что до конца года будут закуплены лекарства для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ИА «Орелград»