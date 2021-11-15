Орловские приставы нашли беглого алиментщика у новой жены

Мужчина отказывался погашать долги и «пустился в бега».

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области, судебные приставы региона нашли местного жителя, объявленного ранее в розыск. Он является должником по уплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. В отношении мужчины заведено исполнительное производство, которое находится в отделении судебных приставов по Кромскому и Троснянскому районам. Мужчина давно не платил по счетам, и его долг перед ребенком превысил 600 тысяч рублей.

«За уклонение от уплаты алиментов должник был привлечен в административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ, — рассказали в службе судебных приставов. — Судом ему назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ. Но данная мера воздействия так и не побудила должника к уплате алиментов, он снова скрылся от судебных приставов. В рамках исполнительного производства мужчина был объявлен в исполнительный розыск».

Нашли беглеца в Орле, где он проживал в квартире своей новой супруги. На этот раз на должника завели уголовное дело по статье 157 УК РФ. В случае признания его виновным алиментщику грозит наказание от исправительных работ на срок до одного года до лишения свободы на срок до одного года. Резюмируя, в УФССП добавили, что это не единственный такой случай. За 10 месяцев 2021 года судебными приставами Орловской области поймано уже свыше 360 должников, уклонявшихся от уплаты алиментов и объявленных в розыск.

ИА «Орелград»