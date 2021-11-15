Под Орлом дорога обвалилась и превратилась в овраг

15.11.2021 | 10:09 Новости, Происшествия

Частичный обвал дорожного полотна произошел в Мценском районе.

О происшествии стало известно из сообщения администрации Мценского района Орловской области. Власти заявили, что на автомобильной дороге по направлению от деревни Гантюрево к деревне Чичерино Подберезовского сельского поселения произошел обвал части дорожного полотна. Первоначально же информация об этом появилась в социальных сетях. Очевидцы не только рассказывали об увиденном, но и выкладывали в Сеть сделанные ими фото.

«Сотрудниками администрации Мценского района был осуществлен выезд на место происшествия, — рассказала и.о. начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района Алита Молодова. – По результатам осмотра была зафиксирована угроза возникновения чрезвычайной ситуации – вероятно, в результате сильных дождей осыпалась часть дороги с левой стороны по направлению движения в сторону деревни Чичерино, и образовался довольно глубокий овраг».

Сообщается, что по итогам осмотра был принят приказ, на основании которого незамедлительно были организованы дорожные работы по восстановлению покрытия на пострадавшем участке. К ликвидации возникшей промоины приступила подрядная организация. При этом районные власти с сожалением отмечают, что «ситуацией воспользовались местные жители, устроившие в образовавшейся яме стихийную свалку». Также сообщается, что работы велись в оперативном режиме и уже завершены.

ИА «Орелград»

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