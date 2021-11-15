В Орле модернизируют инфекционную лабораторию

Деньги на модернизацию регион получит из федерального бюджета.

Губернатор Андрей Клычков утвердил перечень мероприятий по модернизации лабораторий медицинских организаций Орловской области, осуществляющих диагностику инфекционных болезней. Речь идет о софинансировании из областного бюджета, на условиях которого регион получит федеральные субсидии на указанные цели. Соответствующее соглашение уже достигнуто с правительством страны. Перечень получился небольшим – он включает в себя всего один пункт.

Губернаторским планом предусмотрена модернизация лаборатории Городской больницы имени Боткина в Орле. Напомним, сама больница имеет инфекционный профиль, соответственно и лаборатория у нее осуществляет диагностику инфекционных заболеваний. При федеральной финансовой поддержке она должна быть оснащена в соответствии со стандартом оснащения микробиологической лаборатории, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ.

Кстати, это министерство в мае 2021 года утвердило новые «Правила проведения лабораторных исследований». В соответствии с ними в регионах и будут модернизироваться инфекционные лаборатории, на что федеральный центр выделит субсидии. Андрей Клычков поручил подчиненным запустить реализацию этого механизма. Ответственность он возложил на областной департамент здравоохранения. Последний должен направить заявку на софинансирование в Минздрав. Кроме того, департамент будет отчитываться о ходе модернизации лаборатории в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

ИА «Орелград»