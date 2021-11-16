Четыре дела завели на упрямого землевладельца под Орлом

Мужчина отказался явиться на проверку и устранять нарушения.

В Орловской области в отношении собственника земельного участка были составлены протоколы об административном правонарушении сразу по четырем статьям КоАП РФ. Как пояснили в Территориальном управлении Россельхознадзора, все заведенные административные дела связаны с земельной проверкой. Под санкции попал простой гражданин. Составленные на него материалы были переданы на рассмотрение в мировой суд судебного участка города Малоархангельска.

В результате гражданин был признан виновным и привлечен к административной ответственности. Он получил штраф в размере 10 тысяч рублей и несколько предупреждений. В ТУ Россельхознадзора уточнили, что ответственность он понес за невыполнение предписания этого ведомства и другие нарушения. История началась в сентябре 2021 года, когда специалисты управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку исполнения ранее выданного предписания.

Последнее получил указанный выше гражданин. Было установлено, что ему принадлежит на праве собственности земельный участок из категории земель сельхозназначения, расположенный на территории Становского сельского поселения Орловского района. При выезде на место инспекторы зафиксировали факт зарастания этого участка сорной растительностью. По закону сельхозземля должна использоваться по своему назначению.

Выданное землевладельцу предписание обязывало его ввести в сельскохозяйственный оборот заросший участок. Однако повторная проверка показала, что он этого не сделал. В минувшем сентябре земля по-прежнему не была обработана и не использовалась для сельскохозяйственного производства. Кроме того, как говорят в ТУ Россельхознадзора, гражданин не явился для проведения внеплановой выездной проверки и не представил в установленные сроки запрошенные ведомством документы. За все это вкупе он и понес ответственность.

ИА «Орелград»