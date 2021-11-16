Что такое усилитель сигнала сотовой связи?

Усилители сотовой связи предназначены для оказания более мощного сигнала вне зависимости от оператора и стандартов его функционирования. Данные устройства различают по выходной мощности, диапазону рабочих частот, полосе пропускания, а также усилению. Найти их можно по ссылке на профильном сайте https://it-yota.ru/katalog/repeaters-4g/

Первый и последний показатели должны быть тщательно подобраны, исходя их площади покрытия и количества помещений.

Затухание сотовой связи – частое явление, причина которого кроется в препятствиях, что возникают на пути распространения радиосигнала. На его силу оказывают воздействие:

архитектура сооружения;

рельеф местности;

удаленность мобильного устройства от станции оператора связи.

В результате слабого сигнала звонки могут обрываться, разговоры становятся прерывистыми.

Стандарты сотовой связи 2G, 3G, 4G LTE и их распределение по полосам частот

Краткая справка по каждой технологии.

2G: сотовые сети второго поколения были введены в эксплуатацию в начале 1990-х годов. Существует два типа технологии 2G: CDMA и GSM. В России решили использовать технологию GSM. 2G поддерживает голосовые вызовы и минимальную передачу данных — текстовые СМС и графические ММС сообщения. Для улучшения голосовой связи применяют GSM усилители.

3G: сотовая технология третьего поколения была внедрена операторами связи с 1998 года. Опять же, существует два типа технологий 3G: CDMA2000 (и EVDO) и UMTS / WCDMA / HSPA. Ранее технологию CDMA2000 / EVDO использовал оператор Skylink, а «Большая тройка» — МТС, Билайн, Мегафон решили использовать технологию UMTS / WCDMA / HSPA. В дополнении к голосовым вызовам, позволяет передавать данные по сотовым сетям. Для улучшения качества передачи данных используют 3G усилители.

4G: Когда появилось четвертое поколение сотовых сетей, операторы объединились вокруг единой технологии: LTE. Она обеспечивает значительно более высокую скорость соединения и первоначально использовалась только для передачи данных, а для передачи голоса применяли более старые технологии 2G и 3G. В последние несколько лет 4G LTE стала преобладающей технологией для передачи голоса и данных. Голосовые вызовы отправляются посредством VoLTE. Все мобильные телефоны и модемы поддерживают 4G LTE и отдают приоритет этой сети для вызовов и данных. Лучшие 4G усилители — это MIMO антенны с интегрированным в корпус роутером.

5G: пятое поколение в России общедоступным станет еще не скоро, все упирается в частотный дефицит. Самые популярные на западе и удобные в плане эффективности частоты 3,4-3,8 ГГц заняты военными. Тем не менее, вполне вероятно, что у нас 5G будет работать с сигналами «миллиметровой волны» на более высоких частотах 25-29 ГГц. Или мы пойдем своим «эксклюзивным» путем развития 5G в диапазоне 4,4—4,99 ГГц.