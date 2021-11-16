Мценский мост через реку Зуша открыт после реконструкции

16.11.2021 | 14:14 Новости, Строительство

Реконструкция обошлась примерно в сто миллионов рублей.

Во Мценске открыт мост через реку Зуша, сообщила пресс-служба губернатора. Ранее объект находился на реконструкции.

«Мост через реку Зушу по ул. Карла Маркса в Мценске был закрыт еще в 2007 году, много лет ремонтные работы здесь не проводились. На объекте поменялся не один подрядчик. Сегодня, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться за это время, мы запускаем важнейший для людей объект», — заявил губернатор Андрей Клычков на церемонии открытия.

Работы проводила компания «ОрелДорМост». Цена контракта составляла 94,5 миллиона рублей. Подрядчик забетонировал конус опоры, переделал сети газо-, тепло- и водоснабжения, заасфальтировал дорожное покрытие и обустроил наружное освещение.

В соответствии с контрактом, предусмотрен ряд дополнительных работ, которые планируется выполнить до конца 2021 года.

ИА «Орелград»

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