На Орловщине финансирование борьбы с терроризмом увеличили в 85 раз

Дополнительное финансирование предусмотрели власти Ливенского района.

Администрация Ливенского района Орловской области утвердила в новой редакции муниципальную программу «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма». Она взяла старт в 2020 году, и на ее реализацию было предусмотрены небольшие деньги. Так, в 2020 и 2021 годах было запланировано выделение всего лишь 3000 рублей в год. Однако в обновленной редакции программы на 2022 год объем финансирования увеличен почти в 85 раз – он составит 253 тысячи рублей. Соответствующие поправки уже внесены в паспорт программы.

Дополнительные финансы будут выделены муниципальному казенному учреждению «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района». На эти средства планируется приобрести оборудование для обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности здания администрации Ливенского района. Кроме того, власти района уточнили количество памяток, брошюр, календарей и прочее по тематике противодействия терроризму и экстремизму, которые предстоит издать в будущем году.

Добавим, что муниципальная программа предусматривает не только укрепление материально-технической базы Единой дежурно-диспетчерской службы района. В ее рамках проводятся и будут проводиться различные профилактические мероприятия для детей и молодежи, в том числе с использованием видеоматериалов, «круглых столов» и «классных часов». Кроме того, в рамках программы проводится так называемое категорирование различных объектов по степени их защищенности от террористических угроз.

ИА «Орелград»