Орловцы могут покупать оптику без предъявления QR-кода

16.11.2021 | 15:16 Новости, Общество

Оптику признали товаров первой необходимости.

Салоны оптики, расположенные на территории Орловской области, можно посещать без предъявления QR-кода. Об этом сообщил Андрей Клычков в прямом эфире социальных сетей.

«Было много обращений по магазинам оптики. Я сегодня дал поручение внести изменение в указ губернатора и разрешить посещение магазинов оптики без предъявления QR-кодов. Оптика – первая необходимость для многих», – рассказал вчера губернатор.

Помимо салонов оптики орловцам разрешили посещать магазины детских товаров, торговые точки, одновременно продающие продукты и непродовольственные товары и финансовые организации. Во всех этих местах никто не вправе требовать у людей предъявления QR-кода.

ИА «Орелград»

 

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