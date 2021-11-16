«Скрытые» от архива документы всплыли в обладминистрации

Управление культуры проверило областной департамент соцзащиты.

Управление культуры и архивного дела Орловской области обнародовало результаты планового контрольного надзорного мероприятия. Речь идет о выездной проверке, которая была проведена во второй половине октября в областном департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. К участию в ней были привлечены не только сотрудники управления культуры, но и сторонние эксперты, в частности, Юлия Апарина, директор Государственного архива Орловской области.

Дело в том, что сама проверка коснулась соблюдения режима организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов до их поступления в государственные и муниципальные архивы. Проверяющие в рамках своих полномочий провели осмотр документов и опрос сотрудников департамента. В результате было выявлено несколько нарушений, которые были отражены в акте проверки. Так, были выявлены нарушения пункта 4.1 федеральных правил хранения и комплектования документов. Выразились они в том, что проверенные документы до 2017 года включительно оказались не упорядоченными.

Кроме того, проверяющие вскрыли нарушение пункта 2 статьи 22 ФЗ «Об архивном деле». В данном случае было установлено, что документы так называемого постоянного срока хранения за период с августа 2006 года по 2010 год включительно не были переданы на обязательное государственное хранение. По итогам проверки был составлен протокол осмотра. Кроме того, департаменту выдано два предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства об архивном деле.

ИА «Орелград»