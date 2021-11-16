Стать чиновником в Орловской области сможет не каждый

16.11.2021 | 9:00 Новости, Общество

В Ливенском районе утвердили требования к соискателям.

Власти Ливенского района установили квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в местной администрации. Все предыдущие документы, которые регламентировали трудоустройство чиновников, признаны утратившими силу. Согласно новым правилам, квалификационные требования устанавливаются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей.

Отметим, что для разных должностей требования предъявляются разные. Наиболее жесткие условия, что объяснимо, поставлены перед претендентами на места в высшей и главной группах должностей муниципальной службы. Для них обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета и магистратуры. Для сравнения, для ведущей группы должностей муниципальной службы достаточно просто высшего образования, для старшей и младшей групп — среднего профессионального образования.

Впрочем, требование о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета и магистратуры применяется только к гражданам, получившим высшее профессиональное образование после 29 августа 1996 года. До этой даты таких уровней подготовки попросту не существовало, система образования была несколько иной. Что касается опыта работы, то для претендентов на высшие должности обязателен стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет. Для главных должностей он составляет не менее 2 лет, а для ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы требования к стажу не предъявляются.

«Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией, — говорится в постановлении. — Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки».

ИА «Орелград»

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