В ноябре шесть беременных орловчанок привились от коронавируса

16.11.2021 | 18:00 Медицина, Новости

Врачи заверяют — вакцина безопасна как для матерей, так и для детей.

Шесть беременных женщин, находящихся на наблюдении Перинатального центра, в ноябре сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом ОГТРК сообщили работники медицинского учреждения.

Специалисты отделения репродуктивного здоровья, они рекомендуют своим пациенткам принять участие в вакцинации. Врачи утверждают, что пройти процедуру могут мамы на любом сроке беременности. При этом, вакцина безопасна как для матерей, так и для детей.

По словам врачей, следует бояться не вакцинации, а инфекции:

«Есть абсолютно доказанные на сегодняшний день данные, что перенесенная коронавирусная инфекция у женщин старше 35 лет оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию, есть риски развития репродуктивных нарушений», — рассказала журналистам Юлия Полухина, заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой.

ИА «Орелград»

 

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