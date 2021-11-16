В ноябре шесть беременных орловчанок привились от коронавируса

Врачи заверяют — вакцина безопасна как для матерей, так и для детей.

Шесть беременных женщин, находящихся на наблюдении Перинатального центра, в ноябре сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом ОГТРК сообщили работники медицинского учреждения.

Специалисты отделения репродуктивного здоровья, они рекомендуют своим пациенткам принять участие в вакцинации. Врачи утверждают, что пройти процедуру могут мамы на любом сроке беременности. При этом, вакцина безопасна как для матерей, так и для детей.

По словам врачей, следует бояться не вакцинации, а инфекции:

«Есть абсолютно доказанные на сегодняшний день данные, что перенесенная коронавирусная инфекция у женщин старше 35 лет оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию, есть риски развития репродуктивных нарушений», — рассказала журналистам Юлия Полухина, заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой.

ИА «Орелград»