В Орле осудили дистрибьютора транснациональной корпорации

Мужчина набирал орловцев на работу в обмен на «инвестиции».

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении восьми эпизодов мошенничества. Корни этой криминальной истории уходят в 2013 год, когда орловец заключил с компанией «Тяньши» договор на услуги дистрибьютора. Согласно открытым данным, корпорация «Тяньши» — это транснациональная компания сетевого маркетинга, основанная в Китае в 1995 году. Основной продукцией являются БАДы и массажеры. У корпорации имеется 126 филиалов в 111 странах мира.

Вот и в Орле у нее нашлись свои представители. В данном случае орловец в силу своих должностных обязанностей должен был приобретать у корпорации ее продукцию, а затем продавать ее в Орле. Условиями договора был предусмотрен ряд стимулов – чем большим был объем продаж, тем больше денег получал дистрибьютор. На этом, видимо, решил сыграть аферист. Преступления он совершал в период с 2013 по 2016 годы. Как установил суд, мужчина «распространил заведомо ложную информацию о предоставлении рабочих мест в офисе ООО «Тяньши» на условиях частичной и полной занятости с выплатой заработной платы».

Народ тут же к нему потянулся. Мошенник представлялся им заместителем руководителя организации, наделенным полномочиями по подбору и приему кандидатов на работу. На самом деле таких полномочий ему никто не давал. То есть орловец обманывал соискателей, причем делал это с размахом. Претенденты на работу проходили собеседование, участвовали в презентациях продукции «Тяньши», заполняли бланки анкет с желаемой заработной платой и указанием материального положения и имеющихся счетов.

«В качестве обязательного условия для трудоустройства он разъяснял о необходимости инвестирования различных денежных сумм на развитие бизнеса, — говорится в сообщении суда. — В случаях отсутствия денежных средств убеждал потерпевших оформлять банковские кредиты, обещая оплатить в полном объеме кредитную задолженность перед банком и ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение сверх оговоренной суммы заработной платы».

Всего таким способом мошенник выманил более одного миллиона рублей. А чтобы потерпевшие ничего не заподозрили, он выдавал им со склада продукцию корпорации, в основном БАДы. В самой компании долго не знали об этой афере, полагая, что орловец попросту является успешным продавцом. Но «схема не сработала». Поняв, что «работодатель» не планирует погашать взятые кредиты, обманутые орловцы потянулись к правоохранителям.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. Он заявил, что хотел построить собственную структуру дистрибьюторов, а никаких должностей, зарплат и официального трудоустройства никому не предлагал. И якобы не настаивал, чтобы потерпевшие брали кредиты и отдавали ему деньги для инвестиции компании. Однако его вина была доказана. По совокупности преступлений дистрибьютор получил наказание в виде лишения свободы на 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный не согласился с вердиктом и обжаловал его в Орловский областной суд. Так что эта история еще получит продолжение.

ИА «Орелград»