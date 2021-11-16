В Орле поставщика пиломатериалов признали недобросовестным

Компания из Подмосковья на два года включена в «черный список».

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрела жалобу орловской компании «Орелоблэнерго» на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договора. Ответчиком по делу выступило ООО «Пилигрим», зарегистрированное в Московской области. Орловские энергетики просили антимонопольщиков признать своего делового партнера недобросовестным поставщиком и включить сведения о нем в соответствующий реестр.

Как следует из материалов дела, в апреле 2021 года «Орелоблэнерго» разместило в единой информационной системе в сфере закупок извещение о проведении закупки у единственного поставщика, а затем заключило с «Пилигримом» договор на поставку пиломатериалов. Стороны договорились, что товар будет поставлен в Орел на условиях 100-процентной предоплаты. «Орелоблэнерго» оплатило товар в полном объеме, что подтверждается платежным поручением.

Однако пиломатериалы заказчику так и не пришли. Урегулирование спора в претензионном порядке положительного результата энергетикам не принесло, поэтому они обратились в арбитражный суд Московской области с иском о расторжении договора. Иск был удовлетворен, поскольку нарушения условий договора со стороны поставщика были признаны существенными. Судебное решение, уже вступившее в законную силу, помогло антимонопольной службе разобраться в ситуации. В результате она решила включить сведения о подмосковной компании в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

ИА «Орелград»