В Орле прошло совещание о передаче в аренду дома Лизы Калитиной

Исторический облик здания будет сохранен.

Вчера зампред облсовета Михаил Вдовин провёл очередное совещание по вопросу передачи в аренду дома Лизы Калитиной.

В обсуждении приняли участие представитель инвестора Артём Липатов, директор Орловского объединённого государственного литературного музея И.С. Тургенева Вера Ефремова, представители администрации г. Орла – Елена Тишина и Маргарита Савельева, а также начальник МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» Дмитрий Кузнецов.

На совещании были подняты вопросы документационного обеспечения работ по реконструкции дома Лизы Калитиной, который является объектом культурного наследия.

Кроме того, рассматривалась возможность использования при реконструкции проекта, разработанного в 2012 году. Артём Липатов отметил, что в настоящее время необходимо детально изучить вопрос, связанный с использованием данного проекта с точки зрения интеллектуальных прав на него.

«В первую очередь я поднял вопрос о недопустимости изменения исторического облика здания и недопустимости использования его под отдельные виды деятельности. Представители администрации г. Орла заверили, что любые действия в отношении изменений видов использования объекта и его архитектурного облика должны быть согласованы с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия», — рассказал Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов и председатель Попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда».

ИА «Орелград»