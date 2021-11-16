Загадочные могилы нашли на орловском кладбище

Необъяснимые захоронения обнаружили депутаты горсовета.

На Лужковском кладбище города Орла творятся непонятные вещи. Об этом заявила пресс-служба городского парламента. Аномалию обнаружила группа депутатов Орловского горсовета, по поручению спикера Василия Новикова проверившая состояние городских кладбищ. В ее состав вошли депутаты Сергей Себякин, Юрий Котляр и Алексей Сергачев, которых сопровождали представители городской администрации и «Управления коммунальным хозяйством», которое отвечает за содержание погостов.

Вопросов у «комиссии» возникло немало, но больше всего ее поразило именно Лужковское кладбище. Как пояснили в горсовете, ранее судом была принята обеспечительная мера в виде запрета захоронения на территории этого кладбища вблизи СНТ «Отдых». В случае нарушения этого запрета гражданам грозит суровое наказание – от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до уголовной ответственности.

«Между тем, в ходе осмотра кладбища народные избранники там увидели свежие захоронения, — сообщает пресс-служба Орловского горсовета. — На вполне резонные вопросы: «Как такое могло произойти, и кто выдал разрешение?», вразумительного ответа не последовало. Высказывались конспирологические теории и мифические предположения, что погребения проходят ночью, когда на кладбище уже никого нет».

Что касается других кладбищ, то депутаты раскритиковали работу по их содержанию. В частности, много претензий возникло к качеству уборки. Помимо этого, народные избранники возмутились состоянием воинского захоронения на Крестительском кладбище. «Сказать, что это воинское захоронение содержится в неудовлетворительном состоянии, это вообще ничего не сказать, — отмечает заместитель председателя горсовета Сергей Себякин. — В некоторых местах отходит плитка, траву давно не косили, а на дворе практически зима… Это форменное безобразие».

ИА «Орелград»