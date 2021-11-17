Данные об уборке скверов и парков Орла оказались недостоверными

В областном центре завершилась очередная проверка КСП.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала результаты проверки законности и результативности использования средств муниципального бюджета, выделенных в прошлом и текущем году на уборку парков, скверов и набережных. Было установлено, что границы большинства скверов, парков и других зеленых зон не закреплены документально. Земельные участки не выделены, не осуществлен их государственный кадастровый учет, отмечает КСП. Они не отнесены к землям рекреационного назначения, а находятся на землях общего пользования без выделения и отграничения от элементов улично-дорожной сети.

«В проверяемом периоде санитарная уборка осуществлялась на 57 объектах, — говорится в отчете. — Недостоверные данные о площадях скверов, парков, зеленых зон, технических паспортов на набережные, о количестве зеленых насаждений, скамеек, урн и прочих элементов благоустройства привели к недостоверности расчетов потребности МКУ «УКХ» в бюджетных средствах».

Указанное казенное учреждение, по мнению проверяющих, неправомерно приняло и оплатило некачественно оказанные услуги. А при приемке паспортов объектов не указало их количество, не проверило качество изготовления и содержание этих документов. В результате на оплату некачественно оказанных услуг по муниципальному контракту, а также паспортов, дублирующих уже имеющиеся технические паспорта парков и скверов, было потрачено 299 тысяч рублей.

«МКУ «УКХ г. Орла» не осуществляет достоверный учет и контроль за имуществом, переданным ему в оперативное управление, — заявили в КСП, — не владеет полной, актуальной, взаимоувязанной информацией о наименовании муниципального имущества и его характеристиках (данные об общей площади скверов, парков, зеленых зон и набережных, площади газонов, твердого покрытия и др.)».

Подобная «небрежность» позволяет произвольно устанавливать и завышать площади уборки объектов. Так, по подсчетам аудиторов, МКУ «УКХ» неправомерно приняло и оплатило завышенные объемы работ по санитарному содержанию парков и скверов на общую сумму 440,6 тысячи рублей. В целом сумма неправомерных расходов бюджета города Орла на содержание и уборку набережных рек Оки и Орлика превысила 657 тысяч рублей, в основном – в 2020 году. Выявлены нарушения и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Они, например, выразились в искусственном дроблении закупок. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в УМВД России по городу Орлу.

ИА «Орелград»