Дело о ремонте Красного моста в Орле рассмотрит ФАС России

Подрядчик может быть внесен антимонопольной службой в «черный список».

Вопрос о включении подрядчика Красного моста в реестр недобросовестных поставщиков (РПН) будет рассматривать ФАС России. Такую информацию распространило управление ФАС по Орловской области. В пресс-службе этого ведомства пояснили, что ранее сведения в отношении подрядчика поступили из муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Орла». Оно попросило включить в РПН компанию ООО «Ремспецмост», название которой в последние месяцы на Орловщине на слуху.

Сначала эта компания отметилась некачественным ремонтом моста «Дружба» в Орле, а затем оказалась в эпицентре скандала с реконструкцией Красного моста. Заказчиком по последнему из этих объектов было МКУ «УКС». Оно приняло решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. Поскольку контракт не был исполнен по вине подрядчика, казенное учреждение попросило включить его в «черный список».

Однако у региональной антимонопольной службы не хватило для этого полномочий. Дело в том, что если цена контракта составляет 1 миллиард рублей и более, то компетенция по рассмотрению такого спора переходит на федеральный уровень. В данном случае начальная максимальная цена контракта на реконструкцию Красного моста составляла 1,496 миллиарда рублей. Поэтому Орловское УФАС оперативно направило обращение МКУ «УКС» для рассмотрения в ФАС России.

«При этом управлением было установлено, что обращение было направлено заказчиком посредством электронной почты (в то время как согласно «Правилам ведения реестра» обращение должно подаваться на бумажном носителе) и не подписано электронно-цифровой подписью, а также обращение подано не по форме, установленной в приложении №1 к «Правилам ведения реестра», — подчеркнули в Орловском УФАС.

Это означает, что из-за «технических ошибок», допущенных орловским муниципальным учреждением, решение о включении оскандалившейся фирмы в РПН может быть и не принято. Было бы любопытно узнать, сознательно или несознательно МКУ «УКС» это сделало. В любом случае, остается только следить за развитием ситуации.

Напомним, в сентябре 2021 года был задержан генеральный директор ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов. Органом предварительного расследования он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 327 УК РФ (изготовление или оборот поддельных документов), ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По версии следствия, Подрезов при ремонте моста «Дружба» совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму 1,47 миллиона рублей «путем умышленного изменения условий контракта и проектно-сметной документации». Он же с целью победы в процедуре по определению подрядчика на реконструкцию Красного моста представил в конкурсную комиссию заведомо подложные документы, а затем, получив бюджетные деньги, растратил более 179,97 миллиона рублей.

ИА «Орелград»