Иконопись орловских заключенных оценят в Москве

В регионе завершился местный этап конкурса православной иконописи.

В Орловской области жюри подвело итоги регионального этапа Всероссийского конкурса православной иконописи «Канон». Его соорганизаторами выступают ФСИН России и Синодальный отдел Русской православной церкви по тюремному служению. Сам конкурс является частью Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Проходит этот смотр под названием «Не числом, а смирением». Орловскую область в конкурсе представили осужденные, отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях.

«В этом году конкурс проводился на тему: «К 350-летию Петра I: секулярный мир и религиозность», — рассказали в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области. — На первом этапе конкурса осужденные, занимающиеся изобразительным искусством, соревновались собой внутри исправительных учреждений. Лучшие работы были направлены на региональный этап конкурса».

Жюри возглавлял заместитель начальника регионального УФСИН Евгений Оленич. В его состав также были включены протоиерей Сергий Крючков, помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Инна Бобкина и другие. Лучшими были признаны картины и иконы, созданные в стенах исправительных колоний №№ 5 и 6. теперь эти работы будут направлены для участия в следующем этапе конкурса, который пройдет в январе 2022 года рамках Международных Рождественских чтений в Москве.

ИА «Орелград»