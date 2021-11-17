Орел заявит на всю страну о главной проблеме соцконтрактов

Облсовет предлагает внести изменения в федеральное законодательство.

В стенах Орловского областного Совета народных депутатов разработан проект парламентского обращения в Государственную Думу РФ. Он касается уточнения механизма оказания государственной социальной помощи в регионах. В документе напоминается о том, что в России действует ФЗ «О государственной социальной помощи». Он предусматривает в том числе оформление так называемых социальных контрактов, причем данная мера господдержки набирает популярность. Согласно закону, такая помощь оказывается органом социальной защиты населения по месту жительства либо месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.

Однако тут и кроется проблема, которую заметили в Орле. Дело в том, что в понятийном аппарате указанного федерального закона не содержится определение термина «орган социальной защиты населения по месту пребывания или месту жительства». Между тем, реализация уполномоченными органами норм ФЗ вызывает определенную проблему «в связи с удаленностью места предоставления услуги по оказанию гражданам государственной социальной помощи». Например, орловский региональный департамент соцзащиты расположен в городе Орле и не имеет территориальных органов. При этом, исходя из буквального толкования федеральных норм, подведомственные ему организации не уполномочены на предоставление государственной социальной помощи.

«Аналогичная ситуация сложилась и в ряде других субъектов РФ, — говорится в тексте обращения. — Следует отметить, что идентичная проблема существовала ранее в рамках реализации положений ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» в части отсутствия возможности осуществления подведомственными организациями полномочий по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также по составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг».

Предыдущую проблему удалось решить в 2017 году, когда в законодательство были внесены поправки, наделившие подведомственные организации соответствующим функционалом. Орловские депутаты предлагают аналогично поступить и сейчас – унифицировать на федеральном уровне процесс оказания государственной социальной помощи в субъектах РФ. Для этого надо закрепить в федеральном законе понятие «орган социальной защиты населения по месту пребывания или месту жительства», а также наделить подведомственные организации соответствующими полномочиями. В этом случае соцпомощь станет гораздо доступнее.

По информации регионального департамента соцзащиты, в текущем году в Орловской области заключено 1190 социальных контрактов по следующим направлениям: поиск работы – 362 контракта, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 355, ведение личного подсобного хозяйства – 129, преодоление трудной жизненной ситуации – 344 контрактов.

«Социальный контракт – это соглашение, заключаемое между семьей (или одиноко проживающим гражданином) и центром соцзащиты населения, — напоминает пресс-служба губернатора. — Согласно ему, государство предоставляет гражданину денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а он берет на себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе».

ИА «Орелград»