Орловский космонавт Александр Мисуркин станет первым корреспондентом в космосе

ТАСС станет первым в истории СМИ, открывшим постоянное представительство на Международной космической станцией.

Орловец Александр Мисуркин станет первым корреспондентом в космосе. Мисуркин полетит в космос 8 декабря на корабле «Союз МС-20».

Компанию космонавту составят японский миллиардер Юсаку Маэдзавой и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Перед полётом Александру Мисуркину передадут удостоверение спецкора ТАСС.

«Первым из мировых СМИ своё постоянное представительство на Международной космической станции откроет ТАСС. Корреспондентом на орбите станет Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он будет делать фото, видео и тексты о жизни и работе на станции на сайте и в социальных сетях ТАСС. Соглашение о сотрудничестве 17 ноября заключили гендиректор агентства Сергей Михайлов и глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин», — сообщает ТАСС.

ИА «Орелград»