В дороги под Орлом вложат еще 292 миллиона рублей

Власти Мценска определились с дорожным финансированием на три года вперед.

Администрация города Мценска в новой редакции утвердила муниципальную программу развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ее реализация намечена на 2022-2024 годы. Общий объем финансирования программы превысит 292 миллиона рублей. Доля финансирования со стороны городского бюджета при этом составит 28,9 миллиона рублей. Оставшуюся часть запланированной суммы равными долями по 88 миллионов рублей в год в течение трех лет Мценску предоставит областной бюджет.

Как отмечают авторы документа, объем финансирования по программе определен исходя из разработанных сметных расчетов или проектно-сметной документации. Последняя, уверяют местные чиновники, обязательно проходит проверку достоверности определения сметной стоимости работ или государственную экспертизу. Впрочем, конкретная стоимость по каждому объекту будет определена по итогам проведения процедуры публичных торгов.

Предполагается, что реализация программных мероприятий позволит отремонтировать 23 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Кроме того, на средства программы планируется приобрести шесть единиц дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог. Кстати, часть финансирования будет направлена именно на текущее содержание улично-дорожной сети и элементов обустройства дорог Мценска.

ИА «Орелград»